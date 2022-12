اللغز الصعب.. المزيد من الحيوانات تدور حول نفسها

في الأيام الماضية، تم تداول مقاطع فيديو عير الإنترنت، حيث يمكن رؤية أنواع مختلفة من الحيوانات تتصرف بطريقة غريبة، فيما شوهدت مجموعات من الخيول والنمل وحتى حيتان الأوركا تدور في دوائر مثالية لعدة أيام دون سبب واضح.

الطبيعة تظهر لنا مزيداً من الحيوانات تتحرك في دوائر وتذهلنا أكثر وتدفعنا للبحث عن المزيد علّنا نعرف السبب.

تم تصوير أحد السلوكيات في شبه جزيرة كولا في شمال روسيا، حيث تم تصوير قطيع من الرنة وهو يدور في دوامة.

وكما يقال الطبيعة لها طريقتها الفريدة في نسج “السحر” وبين الحين والآخر، نشهد شيئًا غير عادي يجعلنا ننتبه، لكن إذا اعتقدنا أننا رأينا كل شيء، فمن الواضح أننا لم نر، وفي واحدة من أكثر المشاهد الرائعة من الطبيعة، يأتي هذا الفيديو “الساحر” لقطيع من حيوانات الرنة في روسيا يتحرك معًا مثل “الإعصار الملتف”.

وقد نشر حساب على Twitter يحمل اسم Science girl، نسخة من المقطع ، قائلًا إنه “كتلة دوامة من حيوان الرنة المهدّد الذي يختبئ في دائرة مما يجعل من المستحيل استهداف فرد”.

Reindeer Cyclones are a real thing… a swirling mass of threatened reindeer stampeding in a circle making it impossible to target an individual.. here the fawns are in the middle

This herd is on Russia’s Kola Peninsula, in the Arctic Circle

March 30, 2021