اللغز الصعب.. المزيد من الحيوانات تدور حول نفسها

في الأيام الماضية، تم تداول مقاطع فيديو عير الإنترنت، حيث يمكن رؤية أنواع مختلفة من الحيوانات تتصرف بطريقة غريبة، فيما شوهدت مجموعات من الخيول والنمل وحتى حيتان الأوركا تدور في دوائر مثالية لعدة أيام دون سبب واضح.

الطبيعة تظهر لنا مزيداً من الحيوانات تتحرك في دوائر وتذهلنا أكثر وتدفعنا للبحث عن المزيد علّنا نعرف السبب.

تم تصوير أحد السلوكيات في شبه جزيرة كولا في شمال روسيا، حيث تم تصوير قطيع من الرنة وهو يدور في دوامة.

وكما يقال الطبيعة لها طريقتها الفريدة في نسج “السحر” وبين الحين والآخر، نشهد شيئًا غير عادي يجعلنا ننتبه، لكن إذا اعتقدنا أننا رأينا كل شيء، فمن الواضح أننا لم نر، وفي واحدة من أكثر المشاهد الرائعة من الطبيعة، يأتي هذا الفيديو “الساحر” لقطيع من حيوانات الرنة في روسيا يتحرك معًا مثل “الإعصار الملتف”.

وقد نشر حساب على Twitter يحمل اسم Science girl، نسخة من المقطع ، قائلًا إنه “كتلة دوامة من حيوان الرنة المهدّد الذي يختبئ في دائرة مما يجعل من المستحيل استهداف فرد”.

Reindeer Cyclones are a real thing… a swirling mass of threatened reindeer stampeding in a circle making it impossible to target an individual.. here the fawns are in the middle This herd is on Russia’s Kola Peninsula, in the Arctic Circle

pic.twitter.com/0Y2UwBKuOh — Science girl (@gunsnrosesgirl3) March 30, 2021

“إعصار الرنة”، لم نسمع هذا المصطلح حتى اليوم. لم يكن بإمكاننا أبدًا أن نتخيل أن حيوانات الرنة تشكل مثل هذا الحارس الخلفي لحماية أنفسهم من التهديد الخارجي.

يبدو أنه سلوك تطوري مشابه لما نراه مع الأسماك. باستثناء هذه الحالة، فإن حيوان الرنة يسحب لولبًا صغيرًا مشدودًا، مما يبقي الظلال في المركز. أما المنظر من الأعلى فهو أمر سريالي جدًا.

وذكرت صحيفة موسكو تايمز أن “الفيديو الساحر” قام بتصويره المصور ليف فيدوسييف، الذي استخدم طائرة بدون طيار، وفي منشور قبل عامين، تحدثت Live Science عن أعاصير الرنة وكيف ارتبك “الفايكنج” في اصطياد الرنة بسبب هذه الظاهرة.

بينما في تشيلي في نهر بلدية بوكون، تم تسجيل العديد من الأسماك التي تؤدي نفس السلوك، وكذلك حيتان الأوركا والنمل.

وكان السلوك الغريب في الحيوانات يذهل الناس منذ البداية بعدما تم الكشف عن حالة قطيع من الأغنام كان يسير في دوائر لمدة 12 يوما متتالية في الصين.