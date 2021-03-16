المتحرش بطفلة “المعادي” يدلي باعترافات جديدة.. والطفلة تواجهه

اعترف محمد جودت، المتهم بالتحرش بطفلة المعادي في مصر، بارتكاب جريمته أمام النيابة العامة، زاعما بأن الطفلة هي من بدأت بلمس جسده ما جعله يصاب بحالة إثارة.

وقال المتهم إن الطفلة ذهبت معه بمحض إرادتها، ولم يقم باختطافها، معترفا بالتحرش بها، مبديا ندمه على فعلته، قائلا: “الشيطان هو اللي خلاني أعمل كده”.

من جانبها، قالت الطفلة في التحقيقات: “كنت ابيع المناديل في الشارع، عندما طلب مني الرجل ان اتبعه، دخل المبنى وشدني وحضني، وكان يريد نزع ملابسي” واضافت “هربت لما الست خرجت من الشقة”.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد وجه بإحالة المتهم محمد جودت للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة وذلك بحسب “الوطن”.