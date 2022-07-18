المخضرم إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان

أعلن نادي ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيستمر مع النادي بعد بلوغ عامه 41 بعدما وافق على تمديد تعاقده لعام واحد.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العقد، لكن مصدرا مقربا من الصفقة قال إن المهاجم السويدي وافق على خفض راتبه لأنه لن يكون بوسعه اللعب حتى 2023 بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو أيار.

وقال ميلان في بيان مقتضب “يسر ميلان أن يعلن تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى 30 يونيو 2023. المهاجم السويدي سيستمر في ارتداء القميص رقم 11”.

وعاد إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي لمنتخب السويد برصيد 62 هدفا، إلى ناديه السابق ميلان في يناير كانون الثاني 2020 بعد الرحيل عن لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي.

ورغم أن إبراهيموفيتش عانى مؤخرا من إصابات عديدة، فقد خاض 74 مباراة وسجل 36 هدفا في كل المسابقات منذ عودته، وساعد ميلان على الفوز بلقب الدوري لأول مرة في 11 عاما الموسم الماضي.

وسيتقاضى إبراهيموفيتش ما بين 1 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو وفقاً للعقد الجديد إلى جانب المكافآت التي تعتمد ما سيقدمه مع الفريق.