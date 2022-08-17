الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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المدافع الفرنسي نيانزو ينتقل إلى إشبيلية بعد اتفاق مع بايرن ميونيخ

منذ 6 دقائق
تانجاي نيانزو

تانجاي نيانزو

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أعلن ناديا بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم واشبيلية المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني، الأربعاء عن انتقال المدافع تانجاي نيانزو من الأول إلى الثاني في عقد يمتد لخمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن إشبيلية وافق على دفع 16 مليون يورو (16.27 مليون دولار) مقابل ضم اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما.

ويتضمن الانتقال خيارا يمكن بطل ألمانيا من إعادة نيانزو إلى صفوفه.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لموقع النادي على الانترنت “وقعنا عقدا مع تانجاي نيانزو قبل عامين لأننا نؤمن بإمكانياته الكبيرة. لم يتغير شيء في هذا الصدد.

“ومع ذلك، لدينا حاليا تشكيلة دفاعية جيدة جدا ومرنة. كانت رغبة اللاعب الصريحة في الحصول على مزيد من وقت للعب.

“أردنا أن نمنحه الفرصة للحصول على مزيد من الوقت للعب في هذه المرحلة من مسيرته وهذا هو السبب في أننا اتفقنا على صفقة الانتقال مع إشبيلية … ضم إشبيلية لاعبا رائعا وموهوبا للغاية”.

بدأت مسيرة نيانزو الاحترافية في باريس سان جيرمان الذي شهد بدايته عام 2019، عندما لعب وهو يبلغ من العمر 17 عاما فقط في فوز سان جيرمان بنتيجة 3-1 على مونبلييه.

وانضم إلى بايرن ميونيخ في يونيو حزيران 2020، وخاض 28 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا واحدا.

والمدافع الفرنسي هو رابع صفقة لإشبيلية في فترة الانتقالات بعد ماركاو وأليكس تيليس وإيسكو.

    المصدر :
  • رويترز

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