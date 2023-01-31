المدن الأكثر ترحيبا بالسياح في 2023

مع اقتراب فصل الربيع والصيف يبحث الكثيرون عن وجهات للسفر بغرض السياحة والترفيه، حددت “بوكينغ”، وهي واحدة من أهم وكالات السفر عبر الإنترنت، أكثر 10 مدن اعتبرتها “الأكثر ترحيباً بالزوار” لعام 2023، وذلك باستخدام جوائز Traveler Review Awards.. ومن هذه المدن التي أوردها موقع traveloffpath:

1- بولينيانو آ ماري

تعد “بولينيانو آ ماري” في إيطاليا، المدينة الأكثر ترحيبا على وجه الأرض، وتقع المدينة على قمة جرف يبلغ ارتفاعه 65 قدما فوق البحر الأدرياتيكي وهي وجهة إيطالية رائعة.

وتحظى شواطئها بشعبية بين السكان المحليين والسياح؛ بسبب المياه النقية الصافية، كما أنها مكان رائع لمشاهدة الغواصين.

وتعرف هذه المدينة الساحلية الإيطالية أيضًا بكنائسها القديمة وشوارعها المتعرجة.

2- هوالين

تقع مدينة هوالين في تايوان، وهي مدينة هادئة قريبة من متنزه تاروكو الوطني، وهو أكبر واد رخامي في العالم.

تحاط هذه المدينة بالمواقع الطبيعية الخلابة، بما في ذلك الشلالات الخلابة والينابيع الساخنة والغابات السحابية، كما أنها موطن للمطاعم الراقية والأسواق النابضة بالحياة.



3- سان سبستيا

تعد سان سبستيان مدينة ساحلية تقع في إقليم الباسك في شمال إسبانيا، وتمتلك المدينة مواقع جميلة وشاطئا رائعا، ولكنها تشتهر بأكلاتها.

وتدور ثقافة المدينة حول الطعام، ويمكن للزوار تجربة نكهات بطرق مختلفة، ويمكن للزوار الذين يرغبون في استكشاف تقاليد الطهي في المنطقة القيام بجولات الطعام أو الاشتراك في دروس الطهي مع السكان المحليين.



4- دريسدن

تقع مدينة دريسدن شرق ألمانيا، وكانت دريسدن إحدى أجمل المدن في العالم ولكنها تعرضت للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وأعيد بناء عدد قليل من المباني المهمة بعد الحرب.

وخضعت الكثير من الأماكن في المدينة لمزيد من التطورات الحديثة، وتتمتع دريسدن بالتقاليد الثقافية القوية في الموسيقى والفنون، فهي موطن لدار الأوبرا الشهيرة والعديد من المتاحف المذهلة.

5- كلايبيدا

تعد كلايبيدا مدينة ساحلية في ليتوانيا تقع على بحر البلطيق ويعود تاريخها إلى أوائل القرن الثالث عشر.

وأصبحت هذه المدينة مؤخرًا وجهة سياحية شهيرة بسبب قربها من بالانغا المليئة بالمنتجعات الشاطئية في ليتوانيا.

بالإضافة لذلك، تعد كلايبيدا موطنًا لمجموعة من التماثيل التي تعكس تاريخ المدينة والفولكلور.



6- يورك

تقع مدينة يورك في منتصف الطريق بين إدنبرة ولندن، وتتميز المدينة بالتاريخ والسحر ويعود جذورها إلى العصر الروماني، وتحيط الأسوار القديمة بالمدينة؛ مما يمنح الزوار منظورًا فريدًا للمدينة.

وتُعرف يورك بأنها أكثر المدن المسكونة في أوروبا، كما تعرف يورك أيضًا بـ”موطن الشوكولاتة” وتمتلك مسارا يأخذ الزوار في جميع أنحاء المدينة بحثًا عن أفضل أنواع الشوكولاتة.

7- أوشوايا

تقع أوشوايا في أقصى جنوب الكرة الأرضية في الطرف الجنوبي من الأرجنتين، وتعد بمثابة نقطة انطلاق للعديد من المسافرين إلى القارة القطبية الجنوبية.

ويمكن استكشاف الحديقة الوطنية القريبة والشلالات والأنهار الجليدية والحياة البرية، ويمكن للسياح التجديف بالكاياك والمشي لمسافات طويلة وصيد الأسماك والتسلق.

8- بورتو دي جاليناس

تعتبر بورتو دي جاليناس وجهة شهيرة لقضاء العطلات في البرازيل، كانت في الماضي قرية صيد صغيرة وأصبحت الآن منتجعًا كبيرًا يمتلئ بالكثير من الفنادق للاختيار من بينها.

وتشتهر المدينة بشواطئها ذات الرمال البيضاء وتمتلئ المياه بالأسماك الاستوائية والشعاب المرجانية، مما يجعلها وجهة رائعة للغطس.

9- مكسيكو سيتي

تعد مكسيكو سيتي واحدة من أكبر المدن في العالم التي تعكس الثقافة، حيث تضم أكثر من 150 متحفًا ومعرضًا، وتعد موطنًا للحدائق الجميلة والساحات العامة.

10- جولد كوست

تشتهر مدينة جولد كوست الأسترالية بساحلها الطويل وشواطئها المميزة، كما تحتوي على نوادي غولف ومحميات للحياة البرية ويمكن الاستمتاع بالكثير من الأنشطة في الهواء الطلق في المناطق النائية القريبة.