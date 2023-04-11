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المدير الرياضي لتوتنهام يطعن في قرار الفيفا

منذ 11 دقيقة
فابيو باراتيتشي

فابيو باراتيتشي

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تقدم فابيو باراتيتشي المدير الرياضي في توتنهام هوتسبير بطعن ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتمديد إيقافه على المستوى الدولي خلال الشهر الماضي.

وعوقب باراتيتشي بناء على دوره في الحسابات المالية لنادي يوفنتوس وكذلك صفقات الانتقال أثناء وجوده في العملاق الإيطالي.

وحصل باراتيتشي (50 عاما) على إجازة من منصبه مع توتنهام في انتظار نتيجة الطعن المقدم بعد تمديد إيقافه.

وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز “يمكن للفيفا التأكيد فقط على أن السيد باراتيتشي تقدم بطعن ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط”.

وفي يناير كانون الثاني الماضي، عوقب يوفنتوس بخصم 15 نقطة من قبل محكمة كرة قدم محلية تحقق في انتقالات اللاعبين والأمور المالية بالنادي.

وأوقفت المحكمة عددا من مسؤولي يوفنتوس ومنعتهم من تولي أي منصب بالكرة الإيطالية.

وشمل ذلك إيقافا لمدة 30 شهرا لباراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، الذي انضم إلى توتنهام عام 2021 بعد 11 عاما في النادي الإيطالي.

    المصدر :
  • رويترز

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