المسلسل يتواصل..نيمار يقاضي برشلونة مجدداً

يتواصل مسلسل القضايا والمحاكم بين النجم البرازيلي نيمار وفريقه السابق برشلونة مستمر بعدما قرر محامو اللاعب استئناف الحكم السابق والقاضي بإرجاع مبلغ 6،7 مليون يورو لبرشلونة ويصر على مطالبه بحقوق مالية تصل إلى 44 مليون يورو ، حسب ماذكرت صحيفة ”ماركا“ الأسبانية.

وأصبحت القضية حاليا بيد المحكمة العليا في برشلونة للنظر في الملف المتنازع عليه بين برشلونة ونجمه السابق نيمار والذي غادر الفريق صيف 2017 نحو باريس سان جيرمان الذي دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو.

ويعتبر المبلغ الذي يطلبه نيمار جزءا من حوافز خاصة بتمديد عقده مع برشلونة لغاية صيف 2021 لكن إدارة الفريق أوقفت دفع المبالغ بعد قرار رحيله نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب الصحيفة فإن مجموع المبالغ التي كان يجب أن يدفعها برشلونة لنيمار تبلغ 60 مليون يورو ولازال يطالب بحوالي 44 مليون يورو.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن رغبة برشلونة رفع دعوى قضائية ضد نيمار يطالبه من خلالها بإرجاع مبلغ 10 ملايين يورو حصل عليها في نهاية موسم الأخير قبل الرحيل للفريق الفرنسي ويعتبر الفريق حصوله عليها غير مستحق.

نيمار والحملة الانتخابية

من جهة أخرى ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن النجم البرازيلي نيمار سيكون حاضرا في الحملة الانتخابية للمرشحين لرئاسة برشلونة لأنه أحد الأسماء التي بإمكانها أن تعزز صفوف الفريق في المستقبل.

ووفقا للصحيفة ففي ظل عدم تجديد نيمار لعقده مع باريس سان جيرمان فعدة مرشحين للرئاسة اتصلوا باللاعب ومحيطه لأخذ رأيه في العودة للفريق وتلقوا جوابا إيجابيا.

ويعتبر نيمار مطلبا أيضا لعدة قادة في برشلونة أبرزهم النجم والعميد الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي قد تشكل عودة صديقه البرازيلي دافعا مهما لتمديد عقده والبقاء في برشلونة.