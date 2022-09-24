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المصائب لا تأتى فرادى.. إصابة جديدة تضرب برشلونة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2022 8:11 مساءً
فريق برشلونة

فريق برشلونة

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تلقى نادي برشلونة ضربة خامسة بتأكد إصابة أحد نجومه، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في هذه الجولة الدولية.

وكان 4 لاعبين من برشلونة تعرضوا لإصابات مع بلادهم في التوقف الدولي الحالي، وهم الفرنسي جول كوندي والأوروجواياني رونالد أراخو والثاني الهولندي فرينكي دي يونج وممفيس ديباي، ليعودوا إلى ناديهم خلال الساعات القليلة الماضية.

لم تتوقف إصابات برشلونة عند هذا الرباعي، إذ أكد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن عثمان ديمبلي نجم الفريق الكتالوني ومنتخب “الديوك” يعاني هو الآخر من إصابة على مستوى الساق.

ولم يكشف ديشامب موقف ديمبلي من المشاركة في المباراة المقبلة لمنتخب فرنسا التي يواجه فيها الدنمارك يوم الأحد المقبل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبات من المتوقع أن يفقد برشلونة الثلاثي كوندي وديباي وأراخو لمدة شهر على الأقل، بينما لم يتم تحديد مدة غياب دي يونج حتى الآن.

ويشهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول جدولا مزدحما لأندية الدوري الإسباني، وعلى رأسها برشلونة محليا وأوروبيا، يشمل لقاء الكلاسيكو يوم 16 من الشهر ذاته بملعب “سانتياجو بيرنابيو”.

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