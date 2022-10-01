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المصرية ميار شريف تصنع المجد في بطولة بارما للتنس

منذ 15 دقيقة
المصرية ميار شريف

المصرية ميار شريف

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أصبحت ميار شريف أول مصرية تفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بفوزها على المصنفة الأولى ماريا سكاري بنتيجة 7-5 و6-3 في بطولة بارما المفتوحة للسيدات السبت.

وإلى جانب حصولها على أول ألقابها في مسيرتها، حققت ميار شريف أيضا فوزها الأول على واحدة من المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم.

إلى جانب التونسية أنس جابر، التي وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأميركا المفتوحة هذا العام، ترفع ميار مكانة التنس في منطقة شمال إفريقيا.

وكان على ميار المصنفة 74 على مستوى العالم أن تفوز في مباراتي السبت، حيث تغلبت في الأولى على المصنفة السادسة آنا بوغدان بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 في نصف النهائي، والتي تم تأجيلها ليوم واحد بسبب الأمطار.

وفازت سكاري المصنفة السابعة عالميا على دانكا كوفينيتش بنتيجة 7-5 و6-2 في الدور قبل النهائي السبت.

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