المطبخ اللبناني على قائمة الأفضل عربياً

نصح موقع “Taste Atlas” (وهو دليل سفر عبر الإنترنت)، بتذوّق الأكلات اللبنانية ومنها الحمّص والفلافل والشاورما والفتّوش والكبّة بعدما حل المطبخ اللبناني في قائمته لأفضل 100 مطبخ في العالم.

ويعتمد موقع “Taste Atlas” على 395,205 تقييماً (منها 271,819 صالحاً) للأطباق و115,660 تقييماً ( منها 80,863 صالحاً) للمنتجات الغذائيّة من جميع أنحاء العالم.

وقد سيطرت المأكولات الأوروبية وتلك التي من شرق آسيا على قائمة الخمسة الأوائل حيث احتلّ المطبخ الإيطالي (الأطعمة الموصى بها: البيتزا والمعكرونة والريسوتو وغيرها) المرتبة الأولى على أساس عالمي يليه المطبخ الياباني (أفضل طعام موصى به: السوشي) واليوناني (أفضل طعام موصى به: الجيروس)، والبرتغالي (أفضل طعام موصى به: الميغاس) والصيني (أفضل طعام موصى به: جياوزو).

ووفق التقرير الذي نشرته وحدة الأبحاث الاقتصادية في الاعتماد اللبناني، فقد برزت 12 دولة عربية ضمن القائمة، وفي مقدمها المطبخ اللبناني الذي احتلّ المرتبة 25 على مستوى العالم. وقد أوصت القائمة بتجربة مجموعة من الأطباق والمنتجات اللبنانيّة مثل الحمّص والفلافل والشاورما والفتّوش والكبّة على سبيل المثال لا الحصر. وتلا المطبخ اللبناني ثلاثة مطابخ من شمال أفريقيا، ألا وهي المطبخ الجزائري (المرتبة 40 عالميا، أفضل طعام موصى به: الكسكس)، والمغربي (المرتبة 46 عالميّاً، أفضل طعام موصى به: الكسكس) والمصري (المرتبة 51 عالميا، أفضل طعام موصى به: الكنافة).