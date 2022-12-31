المعاقب راشفورد يقود اليونايتد للفوز على ولفرهامبتون

شارك المتألق ماركوس راشفورد بديلا وسجل هدف فوز مانشستر يونايتد 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ليتقدم فريق المدرب إيريك تن هاج للمربع الذهبي.

وترك تن هاج هداف الفريق راشفورد على مقاعد البدلاء “لأسباب انضباطية داخلية” وشاهد تعثر الفريق للوصول إلى مرمى ولفرهامبتون بالشوط الأول، وأهدر الصاعد أليخاندرو جارناتشو أفضل فرصة للزوار.

ونزل راشفورد في الشوط الثاني ليمنح يونايتد اللمسة الحاسمة في الهجوم، مظهرا قوته وتصميمه حين أفلت من الرقابة وسجل هدف الانتصار قبل 14 دقيقة من النهاية.

وألغي هدف آخر لمهاجم إنجلترا في وقت متأخر بسبب لمسة يد، لكن هذا لم يعني الكثير ليونايتد الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري وتقدم في الترتيب على توتنهام هوتسبير، الذي يواجه أستون فيلا غدا في أول أيام العام الجديد، ليصعد للمركز الرابع.

ويقبع ولفرهامبتون بالمركز 18.

ولم يستغل يونايتد، المنتشي بأكبر فوز له بالموسم في الدوري 3-صفر أمام نوتنجهام فورست، معظم الفرص في الشوط الأول في استاد مولينو.

وغيرت رأسية كاسيميرو اتجاهها مبكرا قبل أن يتصدى الحارس جوزيه سا ببراعة لتسديدة جارانتشو عقب خطأ دفاعي من نيلسون سيميدو.

وكان يمكن أن يتصرف المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال بشكل أفضل حين سدد ضربة رأس من مسافة قريبة في وقت متأخر بالشوط الأول.

واختبر روبن نيفيز مرمى ديفيد دي خيا أخيرا في بداية الشوط الثاني من ركلة حرة تصدى لها الحارس الإسباني بشكل رائع، قبل أن يستعيد الزوار السيطرة على اللقاء.

وتواصلت الفرص قبل أن يسجل راشفورد هدفه العاشر هذا الموسم بجميع المسابقات بعد أن راوغ البديل جوني وسدد في المرمى من مسافة قريبة.

وتدخل دي خيا لحرمان ولفرهامبتون من نقطة في أول مباراة للمدرب يولن لوبتيجي على ملعبه بالمسابقة، لكن يونايتد واصل تحسنه مع تن هاج ليضمن فوزا آخر.