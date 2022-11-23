المغرب وكرواتيا يتعادلان دون أهداف بأولى جولات المجموعة السادسة

تعادل منتخب المغرب، الذي لعب بين عدد كبير من مشجعيه في استاد البيت، دون أهداف مع كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، في مباراة قليلة الفرص بأولى جولات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر (الأربعاء 23-11-2022).

وهذا التعادل السلبي الثالث في تسع مباريات بالبطولة حتى الآن.

وفي الاستاد الذي استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة ويسع 60 ألف متفرج غابت الفاعلية في بعض المحاولات في ظل تحفظ الفريقين معظم الوقت، لكن اللقاء شهد قتالا في وسط الملعب.

وربما أرادت كرواتيا تجنب مصير الأرجنتين والدنمرك بعد تعرضهما للحرج أمام السعودية وتونس، لذا تحلت بالهدوء دون ضغط هجومي شرس.

وخسرت الأرجنتين 2-1 من السعودية في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ، وكانت الدنمرك قريبة من الخسارة من تونس أمس الثلاثاء لكنها تعادلت دون أهداف.

وقال وليد الركراكي مدرب المغرب قبل اللقاء إن فوز السعودية ألهم فريقه قبل مواجهة رفاق لوكا مودريتش.

لكن في الشوط الأول في البيت ظلت المباراة باهتة حتى قطع إيفان بريشيتش تمريرة خاطئة من سفيان أملاح وسدد فوق مرمى ياسين بونو بعد ربع ساعة.

وحاول حكيم زياش اختراق دفاع كرواتيا المحكم بتمريراته العرضية، وكان من الممكن أن يسجل يوسف النصيري في إحدى المحاولات لكن مهاجم إشبيلية أخفق في لمس الكرة برأسه قرب المرمى.

وتألق الحارس المغربي بونو في التصدي لتسديدة نيكولا فلاشيتش بعد تمريرة بورنا سوسا العرضية بينما سدد مودريتش نجم ريال مدريد فوق العارضة قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يختلف الأمر كثيرا بعد الاستراحة، وكانت أقرب المحاولات للمغرب في الشوط الثاني لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لضربة رأس نصير مزراوي ثم تسديدة أشرف حكيمي القوية بعد ركلة حرة.

وأبعد لاعب الوسط سفيان أمرابط كرة قبل تجاوز خط المرمى بعد تسديدة منخفضة من بريشيتش.

وشارك المهاجم عبد الرزاق حمد الله، العائد للمباريات الدولية بعد غياب طويل لأسباب انضباطية، في الدقائق الأخيرة بدلا من النصيري غير الموفق، لكن لم تسنح له فرصة لتهديد المرمى. وتلعب بلجيكا مع كندا في وقت لاحق اليوم بنفس المجموعة.