المفاوضات بين برشلونة وتشيلسي بشأن أوباميانغ في الطريق الصحيح

تسلك المفاوضات بين برشلونة وتشيلسي بشأن إتمام صفقة الجابوني “بيير إيميريك أوباميانغ” مهاجم البارسا، الطريق الصحيح.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أوباميانغ مستعد للسفر إلى لندن، وفي انتظار إتمام صفقة انتقاله إلى البلوز بشكل رسمي.

وأضافت الصحيفة: “تأخرت الصفقة بسبب المفاوضات الطويلة بين كلا الناديين، بجانب إصابة أوباميانغ في الفك خلال حادث السرقة الذي تعرض له في منزله”.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن تقرير إنكليزي، إلى أن قيمة الصفقة ستكون حوالي 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى وجود ماركوس ألونسو ضمن الصفقة.

كما أفادت بأن أوباميانغ اتفق مع تشيلسي على توقيع عقد لمدة عامين، مع وجود عام ثالث اختياري يعتمد على النسبة المئوية للمشاركة في عامه الثاني.