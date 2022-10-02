المكسيكي بيريز يفوز بسباق سنغافورة لفورمولا 1

فاز المكسيكي سيرجيو بيريز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ، الأحد، بينما سينتظر زميله الهولندي ماكس فرستابن لأسبوع آخر على الأقل لحسم لقبه الثاني في بطولة الصانعين.

وعبر بيريز، الذي ما زال في انتظار التحقيق من قبل المراقبين بسبب انتهاك لوائح سيارة الأمان، خط النهاية متفوقا بفارق 7.595 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري والذي جاء زميله الإسباني كارلوس ساينز ثالثا.

وكان فرستابن بحاجة للفوز لضمان اللقب قبل خمس جولات من النهاية لكنه اكتفى بالمركز السابع في سباق أنهاه 14 سائقا فقط.

وتأجلت بداية السباق لأكثر من ساعة بسبب الأمطار ليقرر المراقبون إنهاءه عند مرور ثلاث ساعات من موعد البداية الأصلي بدلا من إكمال عدد لفات السباق.