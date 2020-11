الملكة إليزابيث الثانية تظهر لأول مرة بالقناع

نشرت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، صورة للملكة إليزابيث الثانية تظهر فيها لأول مرة في الفضاء العام وهي مغطاة الوجه بقناع أسود التزاما بالتدابير الوقائية الخاصة بمكافحة تفشي وباء كورونا.

فبعد تعرضها للانتقاد بسبب ظهورها الشهر الماضي من دون قناع خلال قيامها بزيارة مخبر علم الدفاع والتكنولوجيا في بورتون داون برفقة دوق كامبريدج، أخذت الملكة البريطانية بعين الاعتبار الانتقادات التي أثارتها سابقاً وارتدت القناع.

The Queen has been seen wearing a face mask for the first time https://t.co/wkT8SI0htM

— The Independent (@Independent) November 8, 2020