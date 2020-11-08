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الملكة إليزابيث الثانية تظهر لأول مرة بالقناع

منذ 16 دقيقة
الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

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نشرت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، صورة للملكة إليزابيث الثانية تظهر فيها لأول مرة في الفضاء العام وهي مغطاة الوجه بقناع أسود التزاما بالتدابير الوقائية الخاصة بمكافحة تفشي وباء كورونا.

فبعد تعرضها للانتقاد بسبب ظهورها الشهر الماضي من دون قناع خلال قيامها بزيارة مخبر علم الدفاع والتكنولوجيا في بورتون داون برفقة دوق كامبريدج، أخذت الملكة البريطانية بعين الاعتبار الانتقادات التي أثارتها سابقاً وارتدت القناع.

وخرجت الملكة أمس السبت بمناسبة الذكرى المئوية لدفن “الجندي المجهول” ووضع باقة ورود على ضريحه في كنيسة ويستمينستر في العاصمة لندن. و”الجندي المجهول عبارة عن رفاة مقاتل غير معروف الهوية خلال الحرب العالمية الأولى مات من أجل المملكة المتحدة، وتم جلب رفاته في السابع من شهر نوفمبر من عام 1920 من فرنسا ودفنها في كنيسة ويستمينستر في لندن، بحسب صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.

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