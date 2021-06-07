الملكة إليزابيث تهنئ الأمير هاري وميغان ماركل بولادة ابنتهما

رغم الخلافات التي تفجرت بين الأمير هاري وزوجته ميغان من جهة والقصر الملكي البريطاني من جهة أخرى، هنأت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حفيدها هاري وزوجته ميغان ماركل بولادة ابنتهما ديانا – ليليبيت.

وظهرت التهاني ليلة الأحد على “إنستغرام” قصر باكنغهام، وجاء فيها: “تهانينا لدوق ودوقة ساسكس بمناسبة ولادة ليليبيت ديانا! ملكة وأمير ويلز تشارلز ودوقة كورنوال كاميلا، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت، سعداء جدا بهذا الخبر”.

وقال الزوجان في بيان “لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها الملكة التي تحمل عائلتها اسم ليليبيت، واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز”.

يذكر أن إليزابيث الثانية أصبحت جدة كبرى للمرة الحادية عشرة.

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أن ابنتهما ولدت الجمعة في لوس أنجلوس، وسميت المولودة ديانا – ليليبيت، تيمنا بالأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري وشقيقه الأمير وليام، وليليبيت هو لقب جدته الملكة إليزابيث الثاني.

ولم تنشر صور للمولودة الجديدة أو صورة مرفقة لإعلان دوقة ودوقة ساسكس. ويعيش هاري وميغان مع ابنهما آرتشي البالغ سنتين في مونتيسيتو شمال لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا لتنضم لهم الطفلة الصغيرة.