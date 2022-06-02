الجمعة 4 ذو القعدة 1443 ﻫ - 3 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الملكة إليزابيث لن تحضر “قداس الشكر “.. بسبب الإرهاق

منذ 9 ساعات
الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث الثانية

A A A
طباعة المقال

قال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر قداس الشكر غدا الجمعة والذي يقام بمناسبة مرور سبعة عقود على توليها العرش بعد أن عانت من الإرهاق بسبب الحركة عندما حضرت عرضا عسكريا اليوم الخميس.

كان من المقرر أن تحضر الملكة القداس في كاتدرائية القديس بولس في اليوم الثاني من الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لذكرى جلوسها على العرش.

وظهرت في وقت سابق اليوم الخميس من شرفة قصر بكنجهام وهي تلوح لآلاف المهنئين.

وقال القصر “استمتعت الملكة كثيرا بموكب عيد ميلادها اليوم والعرض الجوي لكنها شعرت ببعض الإرهاق”.

وأضاف “مع الأخذ في الاعتبار الرحلة والنشاط المطلوبين للمشاركة في القداس الوطني للشكر غدا في كاتدرائية القديس بولس، رأت جلالة الملكة، بعد تردد كبير، أنها لن تحضر”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

كأس آسيا
بعد اعتذار الصين.. كوريا الجنوبية تسعى لاستضافة كأس آسيا 2023
المنتخب الإسباني
دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تدرك التعادل مع إسبانيا في الدقائق الأخيرة
أم كلثوم
إساءة لأم كلثوم في مصر ونقابة المهن الموسيقية تردّ!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
تعميم هام من “المركزي” للمصارف.. ماذا تضمن؟
الدولار
إليكم سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم
سمير جعجع
جعجع يتوقع “مواجهة كبيرة” مع حزب الله