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الملك تشارلز يكشف عن حاسة فقدها بسبب المرض

منذ 55 دقيقة
الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث

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أثناء حديثه عن الآثار الجانبية لعلاج السرطان الذي يتلقاه، كشف الملك تشارلز الثالث عن فقدانه حاسة التذوق.

جاء ذلك خلال زيارته، أمس الاثنين 13\5\2024، متحف الطيران العسكري جنوب إنجلترا وحديثه مع أحد المحاربين القدامى، ويدعى آرون مابلبيك، وفق شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

في التفاصيل، قال مابلبيك إنه خضع سابقاً للعلاج الكيميائي للسرطان، وإنه فقد حاسة التذوق بسببه.

ليخبره العاهل البريطاني بأن الشيء نفسه حدث له.

وخلال احتفال شاهده عسكريون، أسند تشارلز الثالث دوراً عسكرياً كبيراً لابنه الأمير وليام، حيث منحه لقب العقيد الأعلى لسلاح الجو بالجيش، وهو المنصب الذي شغله الملك لمدة 32 عاماً.

كما أضاف عن ابنه، وهو قائد سابق لطائرات الهليكوبتر للبحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطاني: “إنه طيار جيد جداً بالفعل”.

يشار إلى أن زيارة العاهل البريطاني لمتحف الطيران العسكري هي أحدث ظهور علني له منذ عودته إلى ممارسة مهامه في نهاية أبريل، أي بعد 3 أشهر تقريباً من إعلان قصر بكنغهام خضوعه لعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

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