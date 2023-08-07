الممثلة التركية.. ديميت أوزديمير في لبنان

حضرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير حفل زفاف في لبنان، وشاركت متابعيها عبر حسابها الخاص على “انستغرام” مجموعة صور لها.

وأعلنت ديميت انفصالها عن زوجها الممثل التركي أوزهان كوتش، بعد زواج استمر لمدة 8 شهور بسبب إنعدام التوافق والإنسجام بينهما.

وحول أسباب انفصالها قالت إن الحب وحده لا يجعل العلاقة تستمر وأشارت الى وجود المزيد من الأمور التي تقوي الروابط بين الشريكين.

وأكدت أنّ ما قاما به سيبقى في إطار الإحترام والتفاهم المتبادل.

#DemetÖzdemir

اطلالة ديميت اوزديمير من حفل زفاف في لبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/9RovBisg92 — arab2turk (@arab2turk) August 6, 2023