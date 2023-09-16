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الممثل البريطاني راسل براند ينفي مزاعم ارتكابه اعتداءات جنسية

منذ 50 دقيقة
راسل براند

راسل براند

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نفى الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند ارتكاب أي مخالفات جنائية بعد أن ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن أربع نساء اتهمته باعتداءات جنسية، منها الاغتصاب، على مدى سبع سنوات كان فيها في أوج شهرته.

وأصدر براند (48 عاما)، وهو الزوج السابق للمغنية الأمريكية كيتي بيري، بيانا نفى فيه “مزاعم جنائية خطيرة للغاية” لم يحددها قبل ساعات من نشر الصحيفة لها على الإنترنت اليوم السبت.

ولم تذكر صحيفة صنداي تايمز ما إذا كانت أي من النساء قد تقدمت بشكوى إلى الشرطة. ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى ممثلي براند للحصول على تعليق إضافي بعد نشر تقرير الصحيفة.

وقالت الصحيفة، التي أوردت أن الحوادث المزعومة وقعت بين عامي 2006 و2013، إن امرأة قدمت شكوى بالاغتصاب بينما قالت أخرى إن براند اعتدى عليها عندما كان عمرها 16 عاما. وأضافت الصحيفة أن اثنتين من الأربعة قالتا إن الاعتداءات عليهما وقعت في لوس انجليس.

وفي تسجيل مصور نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال براند إن الاتهامات تتضمن “سلسلة من الهجمات الشنيعة والعدوانية للغاية فضلا عن بعض الأمور الغبية جدا”.

وأضاف “لكن وسط هذه السلسلة من الهجمات المذهلة… هناك بعض الادعاءات الخطيرة للغاية التي أدحضها تماما”.

ومضى يقول “تتعلق هذه الادعاءات بالوقت الذي كنت أمارس فيه العمل العام، عندما كنت أظهر في الصحف طوال الوقت، وكذلك في الأفلام”.

وأضاف “كانت علاقاتي دوما بالتراضي”.

    المصدر :
  • رويترز

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