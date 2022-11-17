المنتخب الأرجنتيني يصل إلى قطر

حطّ النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” في العاصمة القطرية الدوحة، عند الثانية والنصف بعد منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي (الأربعاء 23:30 ت ج)، على رأس تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض غمار منافسات مونديال 2022.

ووصلت طائرة منتخب الـ”تانغو” الى الدوحة آتيةً من أبو ظبي، حيث خاضت الأرجنتين مباراة استعدادية مع الإمارات، وفازت بخماسية نظيفة، رافعةً رصيدها إلى 36 مباراة توالياً من دون خسارة.

وستكون هذه النسخة من كأس العالم المشاركة المونديالية الأخيرة لميسي (35 عاماً) الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية، في وقت تبرز فيه الأرجنتين في طليعة المرشحين لإحراز اللقب.

ويخوض “ألبيسيليستي” أولى مبارياته في مونديال قطر أمام السعودية يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً المكسيك وبولندا.