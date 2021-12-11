المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس العرب في قطر بعد تغلبه على نظيره الأردني بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

افتتح المنتخب الأردني التسجيل في الدقيقة 13 من الشوط الأول عن طريق اللاعب يزن النعيمات بعد أسيست من علي علوان.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي في الشوط الأول نجح المهاجم المصري مروان حمدي في اقتناص هدف التعادل لمنتخب بلاده، لينتهي الشوط الأول والوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية. وفي الدقيقة 103 من الشوط الثالث، نجح البديل أحمد رفعت في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر، وفي الدقيقة 120 سجل مروان داوود الهدف الثالث لمنتخب الفراعنة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره التونسي، الذي فاز الجمعة على عمان بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العرب.