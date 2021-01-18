المنزل السري للأمير ويليام وكيت ميدلتون.. أين يقع وما قصته ؟

يقضي الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، دوقي كامبريدج، وأولادهم الثلاثة معظم أوقاتهم في قصر كنسينجتون وبعض الأحيان في منزل Anmer Hall الريفي، ولكن هنلك مقر إقامة سري يلجأ إليه الأمير وعائلته للتمتع بقدر كبير من الخصوصية .

يمتلك دوقا كامبريدج، منزلا كوخيا cottage داخل بالمورال ستيت أو قلعة بالمورال (منزل كبير يقع في أبردينشاير باسكتلندا، تمتلكه الملكة إليزابيث الثانية)، يسمى Tam-Na-Ghar.

ووفقاً لمجلة “dilei” الإيطالية، مُنح المنزل للأمير ويليام كهدية من قبل جدته الكبرى قبل وقت قصير من وفاتها في عام 2002 ويقع على بعد مسافة قصيرة من بيركال Birkhall، مقر إقامة الأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز، حيث عزلا معاً، بينما تعافى أمير ويلز من إصابته بالفيروس التاجي في مارس الماضي.

وعلى الرغم من عدم معرفة كيف تبدو التصميمات الداخلية للمنزل، لسريته الكبيرة، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أنه مكون من 3 غرف نوم.

وبعد زواج وولادة أطفالهما الـ3، جورج وشارلوت ولويس، استمرت عائلة ويليام وكيت في التردد على منزل Tam-Na-Ghar، ولكن بحذر كبير لمنع الصحافة من معرفة مكانه.

في هذا المنزل السري، تشعر دوقة كامبريدج بالراحة الشديدة، فهي مثلها مثل جميع الأمهات، في جميع أنحاء العالم، فبعد نوم أطفالها، تسترخي من خلال التسوق عبر الإنترنت أو مشاهدة دروس التجميل على “يوتيوب”.



تضم Balmoral estate ملكية بالمورال الذي تبلغ مساحتها 50 ألف فدان، 150 مبنى، بما في ذلك قلعة بالمورال التاريخية حيث تقضي الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب إجازتهما الصيفية السنوية.

كما تعد الأراضي أيضاً موطناً لـ Garden Cottage أو كوخ الحديقة، والذي غالباً ما كانت تستخدمه الملكة فيكتوريا لتناول الإفطار وكتابة يومياتها.

يذكر أن ويليام وكيت قضيا غالبية فترة وباء كورونا في أحضان الهواء الطلق في منزلهما الريفي الجورجي في أنمير هول.

وعادةً ما يكون مسكنهم في نورفولك، الذي قدم لهما من قبل الملكة إليزابيث الثانية، كهدية زفاف، هي الوجهة التي يقصدونها خلال العطلات المدرسية للأطفال وعيد الميلاد.

وتوفر العقارات الريفية لدوقا كامبريدج الخصوصية، حيث يمكنهم الاستمتاع بقضاء وقت أطول في الهواء الطلق مع جورج وشارلوت ولويس.