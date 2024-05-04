المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي تعلن اختيار العسومي رئيساً لها

أعلنت الهيئة التأسيسية الرئيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، اختيار رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة خلفًا لرئيس مركز لندن للبحوث ناصر الفضلي.

وأعرب العسومي عن سعادته وترحيبه بهذا المنصب واعتزازه بالثقة التي أولتها إليه الهيئة التأسيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، مؤكدا “عزمه السير مع كل أعضاء المنظمة في اتجاه بلوغ أهدافها لا سيما ما يتعلق بالتنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن العربي والعمل على استثمار البحث العلمي في تطوير حياته عبر القطاعات الخمسة التي ترتكز عليها المنظمة المتمثلة في صناعة التعليم والطاقة والغذاء والدواء والسياحة”.

وأشار إلى “أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التقدم والتنمية العربية”، لافتاً إلى أن “الطموح لتطوير الوطن العربي على الأصعدة كافة لا سقف له وأنه يسعى لذلك من خلال أي موقع يترأسه”.

ولفت العسومي أن “مركز لندن للبحوث والاستشارات أسس المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، لتعمل في ثلاث مسارات تتعلق بالبحث العلمي عبر مشروعات علمية تحاكي احتياجات تنموية للعالم العربي” .

يذكر أن المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي – UAO.SR – مؤسسة دولية خاصة مساهمة، مسجلة في المملكة المتحدة بترخيص قانوني من غرفة التجارة بتاريخ 17 يناير 2024م، وتُعنى بإنتاج البحوث العلمية التطبيقية في تخصصات مختلفة وتقديم الاستشارات للقطاعات الحكومية والخاصة .

وتضم المنظمة العديد من الشخصيات العربية من أصحاب القيادة والإبداع في النواحي المتخصصة بالعلوم الاجتماعية والتطبيقية، والهيكل التنظيمي للمنظمة يتألف من الرئيس الفخري للهيئة الأميرة نورة بنت مساعد آل سعود، ويترأس الهيئة التأسيسية عضو معهد البحوث البريطاني السابق ورئيس مركز لندن للبحوث الدكتور ناصر الفضلي، ويترأس الهيئة الإدارية سفير حقوق الإنسان الدولي الدكتور أمجد شموط بينما رئيس الهيئة الاستشارية العليا نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حازم صالح بينما تترأس الهيئة العلمية للمنظمة خبير البحث العلمي في معهد المخطوطات العربية وزير البحث العلمي السابق بالسودان العالمة الدكتور انتصار صغيرون .