المواجهة الأصعب.. ليفربول ومانشستر سيتي من جديد

أسفرت قرعة الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (الخميس 10-11-2022) عن أصعب مواجهة لليفربول حامل اللقب أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في استاد الاتحاد.

وعانى ليفربول محليا هذا الموسم، حيث احتاج إلى ركلات الترجيح للتغلب على ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية أمس الأربعاء بعد التعادل السلبي على ملعب أنفيلد.

واضطر مانشستر سيتي، الذي فاز بأربعة من اخر خمسة ألقاب للبطولة، للعمل بجدية للفوز في الدور الثالث على تشيلسي.

وكانت الهزيمة الوحيدة للسيتي في كافة المسابقات هذا الموسم أمام ليفربول، حيث منح هدف المصري محمد صلاح قرب النهاية الفوز 1-صفر لليفربول في الدوري الشهر الماضي.

ويستضيف مانشستر يونايتد، الذي عاد من تأخره مرتين ليهزم أستون فيلا 4-2 على ملعب أولد ترافورد اليوم، بيرنلي المنافس في الدرجة الثانية بالدور الرابع.

وهناك مواجهة أخرى خالصة بين فريقين بالدوري الممتاز ستجمع نيوكاسل يونايتد وبورنموث.

وستقام المباريات في الأسبوع الذي يبدأ في 19 ديسمبر كانون الأول المقبل بعد نهائي كأس العالم مباشرة.