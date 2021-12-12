الموت يغيّب الفنان المصري محمد عبد الحليم عن عمر 78 عاما

توفي الفنان المصري محمد عبد الحليم، فجر الأحد، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراع قصير مع المرض.

ووفق صحيفة “أخبار اليوم” توفي الفنان القدير محمد عبد الحليم عن عمر ناهز 78 عاما، بمنزله في منطقة الملك الصالح (جنوبي القاهرة)، عقب شعوره بضيق في التنفس خلال اليومين الماضيين”.

وأوضحت الصحيفة أن “صلاة الجنازة ستقام بعد ظهر يوم الأحد، والدفن بمقابر الأسرة بحي الدراسة (شرقي القاهرة)”.

وأعلن الفنان المصري منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية، وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وكتب مكرم: “الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم”.

واشتهر الفنان محمد عبد الحليم، بتقديم أدوار مختلفة وداعمة لأدوار البطولة، خلال مشوار فني تجاوز 4 عقود، بدأه في عام 1977 بفيلم “زهرة البنفسج”.

وشارك عبد الحليم في أكثر من 300 عمل فني، أبرزها مسرحية “وجهة نظر” مع الفنان محمد صبحي، ومسلسل “دموع في عيون وقحة” مع الفنان عادل إمام، ومسلسل “شيخ العرب همام” مع الفنان يحيى الفخراني.

وكان من آخر أعماله مسلسل “اللعبة” الجزء الثاني والذي عرض في يناير/ كانون ثاني الماضي.