الموت يغيّب المدرب الوطني محمود حمود ‏

غيّب الموت المدرب الوطني واللاعب التاريخي لنادي النجمة محمود حمود فجراً وذلك إثر مضاعفات إصابته بفيروس الكورونا.
وقد نعاه فريقه شباب الساحل:
”ستفتقدك شوارع الحارة وملعبها وأجيال ربيتها على أسمى معاني الولاء والإخلاص والأخلاق الرياضية. ستبكيك كل أروقة النادي التي عشقت وجودك واحتضنت صلاتك.
بمزيد من الأسى ولوعة الفقد والتسليم بقضاء الله ينعي إليكم نادي شباب الساحل المدرب الوطني الكبير الحاج محمود حمود الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم.
الحاج حمود أشرف على قيادة الجهاز الفني للنادي لسنين طويلة ووضع مع ادارته مشروعاً سنكمل به حتى انجازه وفاء منا لروحه الطاهرة.
بدأ الحاج حمود مسيرته الرياضية لاعباً في شباب نادي النجمة فلعب له سنين طويلة ملأ فيها الملاعب اللبنانية بأهدافه وسحره وخاض تجربة احترافية مع نادي الخور في قطر كما مثل لبنان لاعباً للمنتخب الوطني في الكثير من المحافل الدولية.
درّب الحاج حمود العديد من الفرق اللبنانية وأشرف على قيادة المنتخب الأولمبي وحصد العديد من الألقاب كان آخرها كأس النخبة مع نادينا”.