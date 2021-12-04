الموت يغيّب المدرب الوطني محمود حمود ‏

غيّب الموت المدرب الوطني واللاعب التاريخي لنادي النجمة محمود حمود فجراً وذلك إثر مضاعفات إصابته بفيروس الكورونا‎.‎

وقد نعاه فريقه شباب الساحل‎:‎

‎”‎ستفتقدك شوارع الحارة وملعبها وأجيال ربيتها على أسمى معاني الولاء والإخلاص والأخلاق الرياضية. ستبكيك كل أروقة النادي ‏التي عشقت وجودك واحتضنت صلاتك‎.‎

بمزيد من الأسى ولوعة الفقد والتسليم بقضاء الله ينعي إليكم نادي شباب الساحل المدرب الوطني الكبير الحاج محمود حمود الذي انتقل ‏الى رحمة الله تعالى اليوم‎.‎

الحاج حمود أشرف على قيادة الجهاز الفني للنادي لسنين طويلة ووضع مع ادارته مشروعاً سنكمل به حتى انجازه وفاء منا لروحه ‏الطاهرة‎.‎

بدأ الحاج حمود مسيرته الرياضية لاعباً في شباب نادي النجمة فلعب له سنين طويلة ملأ فيها الملاعب اللبنانية بأهدافه وسحره وخاض ‏تجربة احترافية مع نادي الخور في قطر كما مثل لبنان لاعباً للمنتخب الوطني في الكثير من المحافل الدولية‎.‎

درّب الحاج حمود العديد من الفرق اللبنانية وأشرف على قيادة المنتخب الأولمبي وحصد العديد من الألقاب كان آخرها كأس النخبة مع ‏نادينا”.‏