الموت يفجع الشاب خالد بوالدته

رحلت والدة الفنان الجزائري الشاب خالد بعد صراع مع المرض، ولم تحدد أسرة الفقيدة موعد العزاء أو الجنازة حتى الآن.

وأعلن عن وفاة والدة الشاب خالد، المخرج الكويتي يعقوب المهنا، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «أعزي أخي الشاب خالد الحاج إبراهيم.. وأخوي مجيد الحاج إبراهيم بوفاة والدة الشاب خالد، الله يرحمها ويغفر لها ولا حول ولا قوة إلا بالله، الدعاء إخواني للحاجة، فضلا وليس أمرا».

الشاب خالد مغن جزائري لموسيقى الراب وحقق نجاحات كبيرة على مستوى الوطن العربى والعالمى أيضاً، ولد بحي سيدي الهواري في وهران في الجزائر، وهو حاصل على الجنسية الفرنسية أيضاً، ويعتبر أول الفنانين العرب الذي استطاع إيصال الأغنية العربية وإخراجها إلى العالمية وذلك عن طريق أغنية الراي الجزائرية.

في سن 14 شكل خالد أول فرقة تحت اسم “فرقة الخمسة نجوم”، وقد سجل أول أغنية منفردة له تحت اسم “Trigue Lycée” وكان للتغيير الكبير في موسيقى الراي أثر في تشجيعه على التقدم في وقت مبكر ليصبح أشهر مطربي الراي دوليا.

حاول الشاب خالد انتقاء أغانيه كثيرا، حيث يعتبر الشاب خالد أول الفنانين العرب الذي استطاع إيصال الأغنية العربية وإخراجها إلى العالمية وكانت أشهر أغانيه شهرة (ديدي) والتي كانت سببا في انتقاله للإقامة بباريس بصفة دائما عقب التهديدات التي وجهت له.