الموت يفجع الفنانة نانسي عجرم

تلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التعازي بوفاة جدتها من قبل محبيها وبعض المشاهير.

وجاءت تغريدة الفنان باسم مغنية عبر تويتر لتعلن خبر الوفاة، حيث كتب مغنية “الرحمة لروح جدتك.. عزائي لك وللعائلة الكريمة”، لتتوالى بعدها تعازي جمهور ومحبي النجمة اللبنانية.

ولم يصدر أي تعليق من نانسي عجرم على ما أعلنه مغنية.

@NancyAjram الرحمة لروح جدتك . عزائي لك وللعائلة الكريمة — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) January 13, 2022

كانت نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان 150، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي أغنية تنتمي للإطار الرومانسي باللهجة اللبنانية، وهي أغنية من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان نانسي 10.