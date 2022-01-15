الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
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الموت يفجع الفنانة نانسي عجرم

منذ 22 ساعة
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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تلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التعازي بوفاة جدتها من قبل محبيها وبعض المشاهير.

وجاءت تغريدة الفنان باسم مغنية عبر تويتر لتعلن خبر الوفاة، حيث كتب مغنية “الرحمة لروح جدتك.. عزائي لك وللعائلة الكريمة”، لتتوالى بعدها تعازي جمهور ومحبي النجمة اللبنانية.

ولم يصدر أي تعليق من نانسي عجرم على ما أعلنه مغنية.

كانت نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان 150، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي أغنية تنتمي للإطار الرومانسي باللهجة اللبنانية، وهي أغنية من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان نانسي 10.

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