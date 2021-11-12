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النجمة باريس هيلتون تنشر الصورة الأولى من حفل زفافها

منذ 9 دقائق

هيلتون وزوجها

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دخلت النجمة وعارضة الأزياء الأمريكية، باريس هيلتون، القفص الذهبي، في حفل زفاف فخم أقامته في منزل جدها في حي بيل إير في ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت النجمة هيلتون زواجها من رجل الأعمال كارتر ريوم، من خلال نشر أول صورة لها بفستان الزفاف، من تصميم Oscar de la Renta، في حسابها على موقع “إنستغرام”، وعلقت عليها بالقول:”My forever begins today”، أي “اللانهاية تبدأ اليوم”.

وشارك في حفل الزفاف، بحسب صحيفة “ديل ميل”، عدد من نجوم الصف الأول، من بينهم، إيما روبرتس، وآشلي بنسون، وبيبي ريكسا.

وجنبا إلى جنب، تبادلت هيلتون مع كارتر كلمة “أقبل” أمام العائلة والأصدقاء والعدد الكبير من المشاهير المقربين منهما.

وكانت النجمة باريس هيلتون قد أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال كارتر ريوم في فبراير الماضي بعد عامين على تعارفهما.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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