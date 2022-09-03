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النجم البرازيلي مارسيلو ينضم لأولمبياكوس

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آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2022 3:51 صباحًا
النجم البرازيلي مارسيلو

النجم البرازيلي مارسيلو

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أعلن أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني لكرة القدم (الجمعة 2-9-2022) تعاقده مع الظهير البرازيلي مارسيلو بعد رحيله عن ريال مدريد بطل أوروبا في نهاية الموسم الماضي.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل عقد اللاعب لكن وسائل إعلام يونانية ذكرت أن اللاعب الدولي البرازيلي السابق وقع عقدا لمدة عام مع خيار التمديد لعام آخر. وتم تسجيل اللاعب ضمن تشكيلة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي.

وغادر مارسيلو، الذي خاض 546 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه في عام 2007، صفوف ريال نهاية الموسم وهو اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي الممتد على مدار 120 عاما بحصده 25 لقبا بما في ذلك خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

ورفض اللاعب البالغ من العمر 34 عاما الاعتزال وأبدى رغبته في مواصلة اللعب في أوروبا بدلا من العودة إلى البرازيل.

وحقق مارسيلو مع ريال مدريد الدوري الإسباني 6 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين والسوبر الإسباني 5 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات.

وكان مارسيلو قد رحل عن ريال مدريد في الشهر الماضي بصورة رسمية بعد عدة سنوات من النجاح .

    المصدر :
  • رويترز

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