النصر السعودي يتحرك لضم نجم ليفربول

يسعى نادي النصر السعودي يسعى لضم البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم ليفربول الإنجليزي، الموسم المقبل، حيث سيصبح اللاعب حرا خلال الميركاتو الشتوي، وفق ما كشفت تقارير صحفية.

وقالت صحيفة “ميرور” في تقرير لها، الأحد: “يأمل نادي النصر السعودي في أن يؤدي تقديم عرض مربح ماليا لأن يقبل روبرتو فيرمينو بالانضمام للنادي السعودي، في ظل عدم الاعتماد عليه كلاعب أساس في ليفربول، ما قد يدفعه للانتقال إلى الشرق الأوسط”.

وأضاف: “النصر يأمل أن يقرر النجم البرازيلي خوض تجربة جديدة، في ظل اعتماد ليفربول على داروين نونيز في مركز المهاجم الصريح”.

وتابع التقرير: “ينتهي عقد النجم البرازيلي مع ليفربول في الصيف، مما يعني أنه حر في التفاوض مع أندية أخرى اعتبارًا من شهر يناير المقبل، لكن هناك محادثات بينه وبين إدارة ليفربول بشأن تمديد إقامته في ميرسيسايد”.

🥉| Saudi Arabian side Al-Nassr are chasing a deal for Roberto Firmino and will give a “lucrative offer” to the forward to try and tempt him away from Anfield. [@MirrorSport] pic.twitter.com/oNySSuMsxN — Anfield Edition (@AnfieldEdition) December 11, 2022

وينتهي عقد فيرمينو مع الريدز في شهر يونيو المقبل، وذلك دون التوصل لاتفاق حالي مع الريدز بتمديد عقده، وسط تكهنات حول وجود بعض الأندية التي ترغب في ضمه بشكل مجاني خلال الأشهر المقبلة.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس”، قد ذكرت مؤخرا أن ليفربول بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الاتفاق مع فيرمينو على تمديد عقده، وذلك مع رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي، نظرا لعلاقته الجيدة مع الألماني يورغن كلوب، مدرب الفريق.

وغاب روبرتو فيرمينو عن المُشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2022، بعد أن جاء استبعاده لأسباب فنية.

ولعب روبرتو فيرمينو مع نادي ليفربول 13 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أهداف لزملائه.

كما شارك فيرمينو مع ليفربول في 6 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا؛ تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.

وإجمالًا، شارك روبرتو فيرمينو مع الريدز في 19 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات؛ تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى لزملائه.