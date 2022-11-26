النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل الممثلة منى شلبي

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منى شلبي بعد استجوابها على إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضماناً ماليًا قدره خمسون ألف جنيه.

وكانت أكدت امس مصادر بمطار القاهرة القبض على الفنانة منى شلبي بمطار القاهرة أثناء عودتها من مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية حيث قضت 4 أيام فقط. وأضافت المصادر أنه تم القبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة بعد عمل محضر بالمطار وضبط بحوزتها سجائر إلكترونية وزيت حشيش وقطع من الحلويات مخلوطة بنبات الماريجوانا بلغت 27 قطعة.