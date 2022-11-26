السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل الممثلة منى شلبي

منذ 19 ثانية
الممثلة المصرية منى شلبي

الممثلة المصرية منى شلبي

A A A
طباعة المقال

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منى شلبي بعد استجوابها على إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضماناً ماليًا قدره خمسون ألف جنيه.

وكانت أكدت امس مصادر بمطار القاهرة القبض على الفنانة منى شلبي بمطار القاهرة أثناء عودتها من مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية حيث قضت 4 أيام فقط. وأضافت المصادر أنه تم القبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة بعد عمل محضر بالمطار وضبط بحوزتها سجائر إلكترونية وزيت حشيش وقطع من الحلويات مخلوطة بنبات الماريجوانا بلغت 27 قطعة.

    المزيد من منوعات

    مونديال قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    كم بلغت نسبة الحضور في المدرجات في مونديال قطر؟
    ممر شيبويا الشهير في العاصمة اليابانية طوكيو
    فيديو مذهل.. لن تصدق كيف تبدو الحركة في أزحم تقاطع مُشاة في العالم!
    لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم "ويستون ماكيني"
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. تصرف مستفز للاعب المنتخب الأمريكي مع أحد المصورين يثير غضب الجماهير!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كأس العالم قطر ٢٢
    فيديو لمشجع أمريكي يكشف الحقائق.. "هذا ما شاهدته في قطر"
    فرقة ميّاس
    بالفيديو: ميّاس تشعل تيك توك على أنغام "توكو تاكا"
    دار القضاء العالي في مصر
    فضحية مدوية.. فيديو "جنسي" لمسؤول رياضي مصري والقضاء يتحرك