الهام شاهين تعتذر عن مسلسل "حضرة العمدة".. اليكم السبب

اعتذرت الفنانة إلهام شاهين مؤخرا عن المشاركة في مسلسل “حضرة العمدة” بطولة روبي، وجاء سبب اعتذارها هو عدم إكتمال السيناريو حتى الآن، حيث أرسلت الشركة المنتجة لها 4 حلقات فقط.

العمل من بطولة سميحة أيوب، بسمة، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمود عبدالمغني، نهلة سلامة، وآخرين، والعمل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني الماضى 2022 من خلال مسلسل “بطلوع الروح”، والذي شاركها بطولته: منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، وهاجر السراج، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وحصدت إلهام شاهين جائزة تميز عن دورها في مسلسل “بطلوع الروح”، الذي قدمته في الموسم الرمضاني الماضي 2022، كما نال العمل جائزة أفضل مسلسل عربي، وذلك من مهرجان الموريكس دور بدورته الـ 22.