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الهام شاهين: عملت 25 عمرة وأصوم مع المسيحيين ولو لقيت معبد يهودي هدخله

منذ 46 دقيقة
الهام شاهين

الهام شاهين

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قالت الفنانة إلهام شاهين إن التصالح بين الأديان يعتمد على إزالة التفرقة في الزواج، لأن الدين واحد لكنه نزل في عدة رسالات سماوية على مراحل.

وأكدت إلهام شاهين أنها لا تفرق بين أماكن العبادة الخاصة بجميع الأديان، وترحب بدخولها والتعبد فيها.

وذكرت في مداخلة ببرنامج “الستات”: “أنا عملت 25 عمرة وحجيت مرتين، وأصوم رمضان من عمر 7 سنوات، وأصوم مع المسيحيين عشان أظبط صحتي وأشارك”.

وأضافت إلهام شاهين: “أدخل الجوامع والكنائس في أي مكان في العالم، ولو لقيت معبد يهودي هدخله، كل الأماكن الدينية أحب أدخلها وأعبد ربنا فيها”.

وواصلت: “أوافق على الزواج المدني من شخص مختلف الديانة، وطرحت هذا الرأي في ندوة بحضور رجال دين، ولم يعترض أحد أو يصحح لي”.

الجدير بالذكر، أن مسلسل بطلوع الروح بطولة كلا النجوم إلهام شاهين، ومنة شلبي، وأحمد السعدني، و محمد حاتم، إلهام شاهين، عادل كرم، والعمل تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتصدر حديث رواد السوشيال ميديا خلال فترة عرضه في رمضان 2022، إذ احدث جدلا واسعا بين الجمهور قبل فترة عرضه بسبب القضية التي كان يناقشها العمل، وهي الفكر الداعشي وكيفية استغلالهم لضعف الإنسان لتجنيده تحت يديهم وتحريضه على الحرب وسفك الدماء باسم الدين الاسلامي.

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