الهام شاهين لـ”صوت بيروت انترناشونال”: اتابع الدراما العربية و”حتة مني” يناقش مشاكل المرأة

الهام شاعين ممثلة من الطراز الرفيع قدمت عشرات الاعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية. نالت اخيرا جائزة احسن ممثلة عن دورها في فيلم “حظر تجول” كما تشارك حاليا في مسلسل “زي القمر” في خماسية “حتة مني” ترى ماذا تقول الفنانة القديرة الهام شاهين “لصوت بيروت انترناشونال” عن هذا العمل ” لا استطيع ان اتحدث عن تفاصيل “خماسية ” حنة مني ” الذي سيعرض خلال ايام قليلة . و”حتة مني” هي ضمن مجموعة خماسيات تتكلم عن قضايا المراة ومشاكلها في سن 45 وما فوق لان حياة المراة مختلفة في كل مرحلة من حياتها. وفي “زي القمر” نقدم نماذج للنساء القويات والطموحات صاحبات الاهداف اللوتي يعرفن ان يحافظن على كرامتها وتؤمن بمساواتها مع الرجل وتضيف الهام شاهين “اما المراة الضعيفة فنحن نساعدها كي تصبح قوية وتتغلب على ضعفها واعتقد ان هناك معاني كثيرة ستصل للمشاهدين. وخماسيتي اسمها “حتة مني” خلاصتها ان سيدة مرت بظروف صعبة وعليها ان تتفاءل لان هذه الظروف ستمر مهما كانت قاسية. وعن سبب انجذابها لهذا العمل قالت “انا احببت هذا المسلسل لان قصة “حتة مني” مؤلفة من خمس حلقات وافقت على الفور لاني بطبعي اكره المط والتطويل في الدراما خاصة انه احيانا يضطر الكاتب ان يفتح خطوط درامية متشعبة في مسلسل من دراما مؤلفة من 30 حلقة وهذا يصيب العمل الدرامي بالخلل الدرامي لكن في الخكس حلقات يكون التركيز على خط درامي واحد كما يحصل في فيلم السينما وهذا سبب عشقي للافلام السينمائية لانه في غضون ساعتين تكون الاحداث مكثفة وتصل للناس دون تطويل.

وتضيف الهام “انه في السابق كان لدينا الاعمال الخماسية والسباعية . وانا اعتز بعمل حقق نجاحا كبيرا وهو “نصف ربيع الاخر ” وكان مؤلفا من 17 حلقة وكان يضم اهم النجوم ومن اخراج يحيى العلمي.

اما عن تغييب جيلها عن الدرما التلفزيونية في رمضان تقول الهام شاهين “ابدا لا يوجد تغييب لجيلي فمثلا الفنانة يسرا تقدم عملا كل سنة وهالة صدقي ايضا تعمل ومثلها دلال عبد العزيز وحاليا ليلى علوي تصور فيلما سينمائيا وتشارك في خماسية من “زي القمر” وانا السنة الماضية قدمت فيلم “حظر تجول” ونلت عليه جائزة احسن ممثلة اي هذا يدلل ان جيلي يعمل وغير مغيب. وتضيف الهام ” ان جيلنا لا يرضى باي عمل قدم اعمالا كثيرة ومتنوعة لذلك نتانى في الاختيار وانا احب ان افاجيء نفسي وجمهوري معي.

وعن تقديمها فيلم سينمائي جديد اكدت ان هناك تحضير لاكثر من مشروع سينمائي لكن شركات الانتاج احبت التريث بسبب انتشار جائحة كورونا ومنع التجمعات.

واخيرا عن رأيها بانحسار انتشار الدراما المصرية تقول الهام شاهين “في السابق كان الدراما المصرية وحيدة في الساحة وكان عشاق الفن يسافرون الى مصر للدراسة في معهد الفنون المسرحية اما اليوم فقد اصبح لكل دولة الدراما الخاصة بها مثل الخليج وسوريا ولبنان ونحن بتنا نشاهدها في مصر كما هم يتابعون الدراما المصرية. والاجمل من ذلك تلك الاعمال التي تجمع كل الجنسيات العربية.