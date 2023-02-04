السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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الهلال إلى نصف نهائي مونديال الأندية على حساب الوداد

منذ 3 دقائق
فريق الهلال السعودي

فريق الهلال السعودي

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حقق الهلال السعودي الفوز على نظيره الوداد الرياضي المغربي مساء اليوم السبت، في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية، بضربات الترجيح بنتيجة “5-3″، عقب التعادل الإيجابي “1-1” في الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة.

افتتح الوداد أهداف المباراة عن طريق اللاعب أيوب العملود في الدقيقة “52” من زمن الشوط الثاني، وتمكن الهلال من تحقيق التعادل في الوقت القاتل عن طريق محمد كنو من خلال ضربة جزاء في الدقيقة “90+2”.

وكانت المباراة شهدت بطاقتين حمراوين ليحيى جبران من جانب الوداد ومحمد كنو لاعب الهلال.

وامتدت المباراة للأشواط الإضافية عق التعادل في الأشواط الأصلية، والتي بقيت نتيجة التعادل سيدة الموقف لتتجه إلى ضربات الجزاء التي فاز بها الهلال بنتيجة “5-3”.

وبذلك يتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حقق ذلك في نسختي 2019 و2021، ولكنه خسر في المرتين.

ويسعى الفريق السعودي لتحقيق نتيجة أفضل من مشاركتيه السابقتين، بالتأهل للمباراة النهائية، وذلك عندما يواجه فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

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