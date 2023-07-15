السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهلال السعودي يتوصل لاتفاق مع نجم جديد من الدوري الإنجليزي

منذ 3 دقائق
ألكسندر ميتروفيتش

ألكسندر ميتروفيتش

A A A
طباعة المقال

تواصل أندية الدوري السعودي خطتها في استقطاب المزيد من النجوم العالميين، حيث توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق شفهي مع أحد النجوم من الدوري الإنجليزي، للظفر بخدماته في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا للصحفي الشهير فابريزو رومانو، فإن الهلال نجح في التوصل إلى اتفاق مع ألكسندر ميتروفيتش من أجل ضمه من فولهام.

وأوضح أن المهاجم الصربي منفتح على فكرة مغادرة صفوف فولهام والانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة فولهام.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن الصفقة تعتمد على الناديين حيث رفض فولهام العرض الأول من الهلال والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

وأفاد أن الهلال يتمسك بفكرة الحصول على خدمات ميتروفيتش، ويستعد لتقديم عرض ثانِ لحسم الصفقة.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عامًا قد انضم إلى فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في 2018، ووقع عقدًا جديدًا في 2021، ساريًا حتى عام 2026.

    المزيد من منوعات

    التشيكية ماركيتا فوندروسوفا
    فوندروسوفا تحرز لقب ويمبلدون بعد الفوز على أُنس جابر
    ديكلان رايس
    الأغلى بين أندية بريطانيا.. أرسنال يتعاقد مع ديكلان رايس بصفقة قياسية
    ميسي ووالده
    بالفيديو: نجاة ميسي من حادث خطير.. ودعواتٌ لتوظيف فريق حماية

    الأكثر قراءة

    شاحن هاتف - تعبيرية
    عادة خطيرة.. "شاحن هاتف" يُنهي حياة أسرة بأكملها
    ميسي ووالده
    بالفيديو: نجاة ميسي من حادث خطير.. ودعواتٌ لتوظيف فريق حماية
    فيديو.. حادث سير مروع في زحلة يوقع أكثر من 20 جريحاً