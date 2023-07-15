الهلال السعودي يتوصل لاتفاق مع نجم جديد من الدوري الإنجليزي

تواصل أندية الدوري السعودي خطتها في استقطاب المزيد من النجوم العالميين، حيث توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق شفهي مع أحد النجوم من الدوري الإنجليزي، للظفر بخدماته في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا للصحفي الشهير فابريزو رومانو، فإن الهلال نجح في التوصل إلى اتفاق مع ألكسندر ميتروفيتش من أجل ضمه من فولهام.

وأوضح أن المهاجم الصربي منفتح على فكرة مغادرة صفوف فولهام والانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة فولهام.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن الصفقة تعتمد على الناديين حيث رفض فولهام العرض الأول من الهلال والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

وأفاد أن الهلال يتمسك بفكرة الحصول على خدمات ميتروفيتش، ويستعد لتقديم عرض ثانِ لحسم الصفقة.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عامًا قد انضم إلى فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في 2018، ووقع عقدًا جديدًا في 2021، ساريًا حتى عام 2026.