الهلال السعودي يفوز بدوري أبطال آسيا في كرة القدم

تُوج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2021، للمرة الرابعة في تاريخه، ليصبح بذلك أكثر نادٍ يتوج باللقب في تاريخ البطولة الآسيوية.

وتغلب الهلال في النهائي على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بنتيجة (2 – 0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وسط أنظار 60 ألف مشجع هلالي.

وبهذا التتويج يتأهل الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية 2021، للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته في نسخة 2019، واحتلاله المركز الرابع.

وسجل ناصر الدوسري (1) والمالي موسى ماريغا (63) هدفي الهلال الذي استعاد اللقب، الذي كان ناله عام 2019، ورفع غلته إلى 4 ألقاب بعد عامي 1991 و2000.

وفضّ الهلال شراكة صدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب القاري مع ضيفه بوهانغ المتوج به أعوام 1997 و1998 و2009.

وكانت بداية الهلال، الذي خسر أيضاً في النهائي عامي 2014 و2017، مثالية حيث تقدم بعد مرور 16 ثانية فقط بعد لحظة ساحرة من الظهير الأيسر ناصر الدوسري البالغ من العمر 22 عاماً.

وتلقى الدوسري الكرة بعد خط وسط الملعب بقليل، وانطلق نحو مرمى بوهانغ، قبل أن يطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.

ولم يواجه الهلال كثيراً من المتاعب أمام بوهانغ الذي لم يستطع أن يجد له موطئ قدم في المباراة في أجواء حماسية بمدرجات استاد الملك فهد الدولي التي اكتست باللون الأزرق لجماهير الفريق السعودي.

وضاعف الهلال النتيجة على نحو مستحق في الدقيقة الـ63 بعد أن تلقى المهاجم المالي موسى ماريجا تمريرة من شريكه في الخط الأمامي بافتيمبي غوميز، قبل أن يسدد كرة منخفضة قوية في الزاوية البعيدة.

وضمن الهلال بذلك المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات مطلع العام الجديد.