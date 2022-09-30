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الهند تستضيف سباقا للدراجات النارية بداية من 2023

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2022 11:06 صباحًا
سباق للدراجات النارية

سباق للدراجات النارية

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قال منظمون الجمعة إن الهند ستستضيف سباقا ضمن بطولة العالم للدراجات النارية في حلبة بوذا الدولية بداية من 2023.

وقالت دورنا سبورتس مالكة الحقوق التجارية لبطولة العالم للدراجات النارية “الفئة الأولى” في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها تجري محادثات مع حكومة ولاية أوتار براديش الهندية ووزارة الرياضة الهندية.

وأضاف كارميلو إزبيليتا الرئيس التنفيذي لدورنا سبورتس في بيان “لدينا جمهور كبير في الهند ونحن سعداء بنجاحنا في إيصال الرياضة إليهم.

“كما أن الهند سوق رئيسية في صناعة الدراجات النارية وبالتالي فهي كذلك بالنسبة لبطولة العالم للدراجات النارية” بحكم العلاقة.

واستضافت حلبة بوذا البالغ طولها 5.1 كيلومتر والواقعة في ضواحي العاصمة نيودلهي سباقات في بطولة فورمولا 1 للسيارات ما بين 2011 و2013 قبل أن تخرج من برنامج البطولة.

وكانت البطولة أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الحالي توقيع عقد لمدة خمسة أعوام لإقامة سباق في حلبة سوكول الدولية في قازاخستان بداية من 2023 أيضا.

وسيبدأ موسم بطولة العالم للدراجات النارية العام المقبل في حلبة الجارفي البرتغالية في 24-26 مارس آذار المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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