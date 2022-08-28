الهولندي فرستابن يفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى للسيارات

فاز الهولندي ماكس فرستابن بسباق جائزة بلجيكا الكبرى للسيارات ليقود فريقه رد بول لنيل أول مركزين في السباق (الأحد 28-8-2022) بعد أن انطلق من المركز 14 ليسرع من خطاه نحو حصد لقبه الثاني على التوالي في بطولة العالم لفورمولا 1.

وانتزع السائق الهولندي الفوز بفارق 17.8 ثانية عن زميله المكسيكي سيرجيو بيريز صاحب المركز الثاني بينما جاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث عقب انطلاقه من المركز الأول.

وقال بيريز “جاء ماكس من كوكب آخر اليوم..كان يطير. ولم يكن من الممكن اللحاق به”.

وهذا هو تاسع انتصار لفرستابن في 14 سباقا هذا الموسم وابعده بفارق 93 نقطة عن بيريز الذي تقدم المركز الثاني في الترتيب العام خلف زميله مع تبقي ثماني جولات على النهاية.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري، الذي بدأ متراجعا بفارق مركز واحد خلف فرستابن في المركز الخامس عشر بعد أن تعرض لعقوبات ارجعته عند الانطلاق بسبب صندوق التروس، وأنهى في المركز الخامس ولكن تم اعادته إلى المركز السادس بعد عقوبة بسبب الاسراع في حارة الصيانة.

ويحتل السائق القادم من موناكو الآن المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 98 نقطة خلف فرستابن الذي نال نقطة إضافية مكافأة على تسجيله أسرع زمن للفة. وسيقام سباق الجائزة الكبرى الهولندي على أرض فرستابن في زاندفورت مطلع الأسبوع المقبل.

وقال بعد فوزه الثاني على التوالي في سبا “كانت السيارة عبارة عن سفينة فضاء طوال أيام السباق” على الرغم من أن فوزه العام الماضي جاء بعد ثلاث لفات فقط في ظل هطول الأمطار وخلف سيارة الأمان.

وأضاف فرستابن “كانت اللفة أول محمومة للغاية في محاولة للابتعاد عن المشاكل حيث كانت تحدث أشياء كثيرة أمامي، ولكن بمجرد استقرار الأوضاع … سارت السيارة في طريقها الصحيح.

“بمجرد أن انتزعنا الصدارة، كان الأمر كله يتعلق بكيفية إدارة كل شيء وكانت أيام السباق بأكملها رائعة”.

وكان فرستابن الأسرع بشكل مريح في التجارب التأهيلية أمس السبت لكن العقوبات عند الإنطلاق أدت لنيل ساينز مركز أول المنطلقين.

وحافظ الإسباني على الصدارة في البداية، ومع تباطؤ بيريز في الانطلاق بعيدا انتزع فرناندو ألونسو سائق ألبين ولويس هاميلتون من مرسيدس المركزين الثاني والثالث.

واصطدم الزميلان السابقان في فريق مكلارين عندما حاول هاميلتون بطل العالم سبع مرات التجاوز من الخارج.

وقبل هاميلتون، الذي قوبل بتوبيخ من ألونسو، المسؤولية عن التصادم وانسحب بسبب الأضرار الناجمة عن الحادث.

وبعيدا من ذلك في مؤخرة الترتيب، قام فالتيري بوتاس بدفع سيارته ألفا روميو نحو الحصى أثناء محاولته تجنب دوران سيارة نيكولاس لطيفي سائق وليامز في حادث أدى إلى نزول سيارة الأمان.

في غضون ذلك ، انطلق فرستابن بقوة ووصل للمركز العاشر بعد وقت قصير من البداية.

وتقدم السائق الهولندي للمركز الثامن في اللفة الثانية عندما نزلت سيارة الأمان وتجاوز بيريز ليتصدر بعد 12 من 44 لفة.

وقال فرستابن “كان سباقا لم أكن أتخيله من قبل. لكننا نريد المزيد من هذه السباقات… سنرى مطلع الأسبوع المقبل ما يمكننا القيام به”.

واحتل جورج راسل المركز الرابع مع مرسيدس بينما احتل ألونسو المركز الخامس.

وجاء إستيبان أوكون في المركز السابع مع ألبين، متفوقا على سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن وبيير جاسلي سائق ألفاتوري فيما حصل أليكس ألبون على النقطة الأخيرة مع فريق وليامز في سباق اعتبره أحد أصعب السباقات.