الوسط الفني يعايد فارس كرم

عايد الوسط الفني الفنان اللبناني فارس كرم بمناسبة عيد ميلاده، متمين له عام مليء بالنجاح والحب والصحة. وكتبوا له منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة نجوى كرم: انت بالقلب دايما يا احلى محب وبنا يضل مهنيك بحياتك ونجاحاتك كل العمر

الفنانة نوال الزغبي: يا أطيب قلب ينعاد عليك يا حبيب قلبي

الممثلة ماغي بو غصن : عقبال المية يخليك لعيلتك ويحميكن ويعطيك دايماً النجاح وراحة البال

الفنان ناجي الاسطا : عقبال المية ابو الفوارس وتضلّك بصحتك ونجاحك و قلبك الابيض

الفنانة يارا: ينعاد عليك بكلّ الخير والنجاح وإيّام أحلى ان شاءالله والصحّة أهمّ شي لإلك ولكلّ عيلتك وأهلك يا أحلى فارس

الممثل كارلوس عازار : عقبال الميّة ابن عمي

الفنان وسام الأمير: ابن الكرم يا ابو الفوارس عقبال ١٠٠ سنة يا صديق الغالي… انشالله كل ايامك فرح وصحة وراحة بال يا فارس الاخلاق والوفا

الفنان مجد موصللي: عقبال المية يا ابو كرم انشالله من نجاح لنجاح…ويخليلك الوالدة فوق راسك يا رب…عقبال المية

الفنانة مايا دياب: يا فرّوسة قلبي،هالسنة مرقت ع غفلة بصعوبة وقسا وكان كل همّي احبابي وصحّتهم وانت أوّلهم،و دّعنا كتير وخايفين على اللي بقيوا..بحبك كتيييييير يا غالي وهالسنة امنياتي لإلك رح تكون بس الصحّة إلك ولعيلتك الحلوة.. وما تشوف إلّا الخير يا أطيب قلب

الفنانة إليسا: كل سنة وإنت بخير والسنة الجاية نحتفل سوا بحب أكبر ونجاح أكبر وظروف أجمل. الله يحميك يا أطيب قلب ويعطيك إيام حلوة ونجاحات كتيرة

الفنانة لورا خليل: عقبال الميّة سنة من الصحة وراحة البال يا فارس، أنا بتمنالك من كل قلبي النجاح الدايم بكل شي بتعملو ويا ربّ تضلَّك مكسَّر الدني بالأغاني الضاربة والرائعة لأنَّك إبن بيت وإبن أصل وبتستاهل كل الخير يا حبيب قلبي

الشاعر نزار فرنسيس: العيد عيدَك.. والدّني بعدين.. إنتَ الوَفي يا قلب من إلماس.. مش بسّ ميّة تْعيش للميتَين.. وتضلّ مرفوع الإسم والرّاس

الإعلامية هلا المر: ينعاد عليك يا حبيب قلبي.. ان شاء الله السنة الجديدة بيتحقق كل اللي بتحلم فيه وبتصير أبو كرم

الفنان وليد توفيق: فارس المحب وابن البيت.. ينعاد عليك بايام احلى ويخليلك الوالدة ونشفلك احلى عريس