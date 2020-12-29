الوسط الفني ينعى حاتم علي

ودّع الوسط الفني الممثل والكاتب حاتم علي، إذ عبّروا عن مدى حزنهم وتأثرهم بهذه الخسارة الكبيرة. كما نعاه عدد كبير من النجوم منهم كارول سماحة وصلاح الكردي وعبدو شاهين ومعتصم النهار.

وولد حاتم علي في الثاني من حزيران/يونيو عام 1962 في الجولان، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

درس في كلية الآداب – قسم الفلسفة ثم توجه إلى المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وتخرج منه عام 1986.

بدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل “دائرة النار” عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

بشكل مفاجئ، أصيب المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية فارق فيها الحياة في أحد مستشفيات مصر عن عمر 58 عاماً يوم 29 كانون الأول. وأعلن السيناريست المصري عبد الرحيم كمال الخبر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعاً صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه”.

خسارة في زمن الظلام ان ترحل النار #حاتم_علي وداعا pic.twitter.com/vH2WByvr5l — AbdoChahine (@Chahineactor) December 29, 2020