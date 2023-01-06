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الوضع الصحي لأحد نجوم المنتخب المغربي في "خطر"!

منذ 27 ثانية
آخر تحديث: 6 - يناير - 2023 10:39 مساءً
المنتخب المغربي

المنتخب المغربي

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أعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (الجمعة 6-1-2023) ابتعاد المغربي نصير مزراوي ظهير الفريق عن المباريات بسبب تعرضه لمضاعفات في القلب بسبب فيروس كورونا خلال فترة إجازته عقب المشاركة في كأس العالم.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 25 عاما بفيروس كورونا خلال كأس العالم في قطر ما أجبره على الغياب عن انتصار المغرب 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية.

وقال بايرن في بيان دون تحديد فترة غياب الدولي المغربي عن الملاعب “خلال فحوصات المتابعة… تم تشخيص إصابة مزراوي بالتهاب خفيف في غشاء التامور (المحيط بالقلب)”.

وأضاف البيان أن مزراوي لم يتمكن من السفر مع الفريق للدوحة اليوم حيث يستعد النادي البافاري للنصف الثاني من الموسم وسيخضع لفحوصات منتظمة لتحديد موعد استئناف التدريبات.

اللاعب المغربي نصير مزراوي

وهذا العام الثاني على التوالي الذي يستبعد فيه اللاعب المغربي بسبب مشاكل في القلب مرتبطة بفيروس كورونا.

وسيتعين على المدرب يوليان ناجلزمان التعامل مع خسارة لاعب أساسي آخر بعد استبعاد مانويل نوير لإصابته بكسر في الساق ولوكاس هرنانديز بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة وغيابهما لنهاية الموسم.

ويتصدر بايرن الدوري المحلي بفارق أربع نقاط وسيستأنف مبارياته ضد رازن بال شبورت لايبزيج في 20 يناير كانون الثاني الحالي.

 

    المصدر :
  • رويترز

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