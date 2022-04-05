اليابان.. إصابة أول ثعلب بإنفلونزا الطيور

قالت وزارة البيئة في اليابان اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على ثعلب نافق مصاب بإنفلونزا الطيور في منطقة هوكايدو بشمال اليابان واصفة إياه بأول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد بين الثدييات.

وقالت أكاني شوجي، المسؤولة في وزارة البيئة، إنه يُعتقد أن الثعلب أكل طائرا بريا مُصابا.

ورفعت مقاطعة هوكايدو مستوى التأهب بشأن إنفلونزا الطيور في نوفمبر تشرين الثاني وأجرت فحوصات منتظمة على جيف الطيور. وتم يوم الاثنين تسجيل مستويات عالية من مسببات المرض في اختبار المرحلة الثانية لخمسة غربان ثبتت إصابتهم في السابق بإنفلونزا الطيور.

وقالت مسؤولة وزارة البيئة إنه في ضوء البيانات الخاصة بحالات الإصابة بين الثدييات في الخارج، لا يرجح انتقال العدوى بين الثعالب، لكن المسؤولين سيواصلون مراقبة الوضع الكامل لإنفلونزا الطيور في المنطقة.

ومرض إنفلونزا الطيور هو مرض فيروسي معد يصيب الطيور بشكل أساسي، وقد ينتقل إلى البشر، ويتطور مسببا الوفاة.

ينتشر هذا الفيروس بين الطيور، خاصة الطيور الداجنة، كالدجاج، والبط، والإوز، والطيور المائية التي تُهاجر من مكانٍ لآخر، فتحمل معها الفيروس وتنقله من مكان لآخر، كالبط البري.

وينتقل هذا الفيروس عن طريق الهواء، حيث يكمن في البداية في أجسام الطّيور، وفي دمائها، ولعابها، وأنوفها، وحتى برازها، ويمكن أن ينتقل من حيوان لحيوان آخر بهذه الطّريقة، وقد ينتقل للإنسان أيضا.

ومن خصائص هذا الفيروس، يعيش في أجواء باردة، فقد تستطيع الاستمرار تحت درجات حرارة منخفضة مدة ثلاثة أشهر، أما في الماء فتستطيع أن تعيش مدة أربعة أيام تحت تأثير درجة حرارة 22 درجة، واذا كانت الحرارة منخفضة جدا تستطيع العيش أكثر من 30 يوما.

تموت الإنفلونزا تحت تأثير درجة حرارة عالية (30 إلى 60 درجة)، وقد أثبتت الدّراسات أن غراما واحدا من السّماد الملوث كاف لإصابة مليون طير.