اليابان.. نسبة كبار السن ممن يعيشون بمفردهم ستقفز 47% في 2050

قال معهد أبحاث تابع للحكومة اليابانية الجمعة إن عدد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم في اليابان من المرجح أن يقفز 47 بالمئة بحلول عام 2050، ما يسلط الضوء على العبء الثقيل الذي ستفرضه التغيرات السكانية في البلاد على نظام التأمينات الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المكونة من شخص واحد إلى 23.3 مليون في عام 2050، وهو ما يمثل 44.3 بالمئة من إجمالي الأسر. وقال المعهد الوطني لأبحاث السكان والأمن الاجتماعي إن ذلك سيكون أعلى من نسبة 38 بالمئة المسجلة في عام 2020.

وأظهرت تقديرات المعهد أن من بين الأسر المكونة من شخص واحد، من المرجح أن يمثل كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق نسبة 46.5 بالمئة في عام 2050، مقارنة بنسبة 34.9 بالمئة في عام 2020.

وشهدت اليابان، وهي واحدة من أكثر البلاد المتقدمة التي تزيد فيها أعداد كبار السن، انخفاضا مستمرا في عدد الزيجات في العقود الأخيرة إذ يؤثر الركود الاقتصادي في الأجيال الشابة أكثر من غيرها. ومثلت جائحة كوفيد-19 أيضا عائقا أمام لقاء الأشخاص بشركائهم المحتملين وزواجهم.

وما يقرب من ثلث الرجال في الخمسينيات من العمر ممن يعيشون في طوكيو لم يتزوجوا قط، بينما تظهر البيانات التي جمعتها شركة (ريكروت هولدينجز) أن 46 بالمئة من الرجال و30 بالمئة من النساء في العشرينيات من عمرهم في اليابان لم يدخلوا أي علاقة عاطفية.