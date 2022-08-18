الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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اليسا تتخطى مليون مشاهدة بعد يومين من طرح "أنا وبس"

منذ 36 دقيقة
بوستر اغنية اليسا "انا وبس"

بوستر اغنية اليسا "انا وبس"

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تصدرت المطربة إليسا، تريند موقع «يوتيوب»، خلال الساعات القليلة الماضية، لتخطي أحدث ألبوماتها الغنائية «أنا وبس» ميلون مشاهدة.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا أحدث كليباتها الغنائية خلال موسم الصيف الجاري، بعنوان “أنا وبس”، عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية المختلفة والمتخصصة في تحميل واستماع الأغاني الحديثة.

وأغنية “أنا وبس” كلمات أحمد مهدي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وهندسة صوتية إيلي بربر.

يشار إلى أن الخلاف بين المطربة اللبنانية إليسا والمطرب والملحن زياد برجي مستمر حتى الآن، وذلك بعد إعلان الفنانة المُلقبة بملكة الإحساس عدم تعاونها معه مرة أخرى، وأنها ستطرح الأغنية التي لَحَّنها لها وتحمل اسم «طير» رغمًا عنه؛ بسبب ضيق الوقت والتزامها مع جمهورها بموعد تقديمها.

وهو ما دفع «زياد برجى» للرد عليها بشكل غير مباشر، مؤكدًا أنه شخص مهذب ولا يرغب فى أن يكون قليل أدب مثل البعض.

ويرجع ذلك الخلاف لتجاهل «إليسا» أسماء صُناع الأغنية بأحد اللقاءات التليفزيونية وهو ما اعتبروه تقليلًا من شأنهم وأن هناك تعمدًا منها لإغفال حقهم الأدبي والمعنوي

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