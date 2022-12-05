الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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اليكم آخر تطورات صفقة كريستيانو رونالدو والنصر السعودي

منذ 7 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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كشف الصحفي الرياضي الإيطالي، فابرزيو رومانو، الاثنين، أحدث تطورات الصفقة التي يجري الحديث عنها حاليا بين نادي النصر السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتب رومانو على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن النصر السعودي قدم العرض الرسمي لرونالدو، الأسبوع الماضي.

ويشمل العقد مبلغ 200 مليون يورو سنويا حتى عام 2025، على أن يتضمن العقد أيضا صفقات رعاية.

وقال رومانو، الذي يعرف بأنه صحفي الانتقلات الشهير، إنه يجري حاليا فحص الوثائق، ومع ذلك أشار إلى أنه لم يجر التوقيع على أي شيء حتى الآن من جانب رونالدو أو حتى موافقة أولية فالتركيز حاليا على كأس العالم.

وبعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشهر الماضي عقده مع النجم البرتغالي بالتراضي، تحدثت تقارير عدة عن أن وجهة رونالدو المقلبة هي النصر السعودي.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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