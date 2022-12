اليكم آخر تطورات صفقة كريستيانو رونالدو والنصر السعودي

كشف الصحفي الرياضي الإيطالي، فابرزيو رومانو، الاثنين، أحدث تطورات الصفقة التي يجري الحديث عنها حاليا بين نادي النصر السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتب رومانو على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن النصر السعودي قدم العرض الرسمي لرونالدو، الأسبوع الماضي.

ويشمل العقد مبلغ 200 مليون يورو سنويا حتى عام 2025، على أن يتضمن العقد أيضا صفقات رعاية.

Al Nassr official proposal to Cristiano Ronaldo is on the table, as called last week. €200m per year until 2025, but including sponsor deals. Documents are being checked. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

There’s still nothing signed, agreed or approved by Cristiano. Focus is on the World Cup. pic.twitter.com/FUTxOnoDI7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2022