اليكم آخر مستجدات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز وسمير غانم

انشغل الوسط الاعلامي المصري في الفترة الاخيرة بالحالة الصحية للنجمين دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم بسبب اصابتهما بكورونا وتدهور وضعهما الصحي.

قالت مصادر من داخل نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن الوضع الصحي للفنانين المصريين مستقر إلى حد كبير، لكنهما لم يتجاوزا المرحلة الخطرة بشكل كامل.

وأكدت المصادر، أن الثنائي ما زالا يتلقّيان البروتوكول العلاجي الخاص بكوفيد-19، فيما لا يزال وضعهما على أجهزة التنفس الصناعي أمرًا حتميًا للفريق الطبي المعالج.

ونوهت المصادر، إلى أن سمير ودلال، قد يتجاوزان مرحلة الإصابة بكورونا بظهور النتائج ”سلبية“ في أي وقت، لكن المشكلة الرئيسة ستظل في الآثار الجانبية التي سيخلفها الفيروس، وفقًا لما أقره الأطباء المعالجون.

وكان سمير غانم، قد وُضع مؤخرًا على مضخة تنفس صناعي أملًا في إعادته للتحسن مجددًا بسبب تدهور وضعه الصحي، وكذلك دلال عبدالعزيز التي ما زالت تصارع المرض داخل العناية المركزة.