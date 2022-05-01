عد طيور البطريق.. اليكم أغرب وظيفة في العالم

من أغرب الوظائف التى قد نسمع عنها والتى تختلف كل الاختلاف عن باقي الوظائف المعروفة، فبحسب ما أعلن أبعد مكتب بريد في العالم في القارة القطبية الجنوبية عن وظيفة فريدة من نوعها تناسب الأشخاص المغامرين، وتتضمن مهام هذه الوظيفة عد طيور البطريق.

وأطلق مكتب البريد في “Port Lockroy” المعروف أيضاً باسم “مكتب بريد البطريق” دعوة لتوظيف قائد فريق “ملهم وقوي” ليشرف على أربعة إلى خمسة أشخاص ويساعدهم في إدارة العمليات الموسمية للموقع، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

ورغم ذلك فإن العمل في القاعدة ينطوي على بعض التحديات، وعلاوة على درجات الحرارة المتجمدة، والتي ستكون بضع درجات فقط فوق الصفر في معظم الأيام، والتى يعيش الموظفون في كوخ نيسين المبني لهذا الغرض، ولديهم اتصالات محدودة مع العالم الخارجي ولا يمكنهم الوصول إلى المياه الجارية.

وستقدم السفن الزائرة خدمة الاستحمام للموظفين كل بضعة أيام، ولكن عندما تكون الظروف سيئة، قد يضطر الموظفون للبقاء لمدة تصل إلى أسبوعين دون استحمام، وفي حالة الطوارئ قد تستغرق عمليات الإجلاء الطبي إلى المستشفى ما يصل إلى سبعة أيام.

وهذه ليس وظيفة سهلة مثلما يظن البعض، فوفقاً للوصف الوظيفي، يجب على أي شخص يرغب في العمل في “Port Lockroy” أن يكون قادراً جسدياً وعقلياً على القيام بذلك، وكقائد فريق تشمل بعض المسؤوليات إدارة الموظفين، وعد طيور البطريق، وفرز البريد وبيع الطوابع والإشراف على عرض المتحف.

وأعلن صندوق تراث أنتاركتيكا البريطاني الذي يدير الموقع عن الوظيفة على تويتر “هل تحلم بالاستيقاظ ورؤية القارة القطبية الجنوبية بكل مجدها؟ طيور البطريق تتجول، والشمس تتلألأ فوق الجبال التي تعلوها الثلوج، نقدم لك وظيفة لا مثيل لها، انضم إلينا وساعد في حماية تراث القارة القطبية الجنوبية والحفاظ على بيئتها الثمينة”.

وأعرب مئات الأشخاص عن اهتمامهم بالعمل في مكتب بريد البطريق، و يتدفق كل عام أكثر من 18000 زائر إلى “Port Lockroy” وهو أحد أكثر المواقع زيارة في أنتاركتيكا والمصدر الرئيسي للدخل للصندوق الاستئماني.